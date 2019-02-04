Самолёт пропавшего без вести футболиста английского клуба нашли на дне Ла-Манша

Пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий валлийского футбольного клуба «Кардифф сити» Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш. Об этом 4 февраля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ученого-океанографа Дэвида Мернса, команда которого искала самолет.

Поиски велись с борта судна FPV Morven, которое работало в паре с управлением по расследованию авиационных происшествий Великобритании (AAIB) на судне Geo Ocean III.

«Это лучший результат, который мы могли принести семьям пропавших без вести», — сказал Мернс. Самолет обнаружили на дне Ла-Манша рано утром 3 февраля, после чего весь день вели его идентификацию.

Частный легкомоторный самолёт Piper PA-46 вылетел из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января, в самолете находились два человека — аргентинец Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Самолет разбился вблизи Нормандских островов.

Эмилиано Сала — аргентинский нападающий, 19 января перешедший из французского «Нанта» в «Кардифф Сити» за рекордную для валлийцев сумму в 15 млн фунтов.