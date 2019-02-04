Во всей России поменяют дорожные знаки. Водители не замечают разницу

В России изменят размеры дорожных знаков. Уменьшенные варианты не вызвали сильных нареканий у водителей в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде, поэтому ГИБДД решила распространить новый формат по всей стране.

Так, например, если для знака «Парковка» стандартным является размер 60х60, то новым форматом станет размер 35х35. Уменьшат и круглые знаки, диаметр которых будет составлять 50 см., пишет 4 февраля РБК со ссылкой на «Известия».

В Центре организации дорожного движения изданию рассказали, что в Москве уменьшенные знаки были установлены на 140 улицах, но многие водители даже не заметили изменений. Между тем, авторы идеи считают, что новый формат имеет ряд преимуществ. Знаки меньшего размера не загораживают обзор пешеходам, удачно вписываются в городскую среду и при этом обходятся дешевле городскому бюджету.

При этом в ГИБДД согласились с предложением властей устраивать совмещенные знаки. Например, на табличке «Парковка» на синем фоне появятся упоминания о взимании платы за стоянку, а также информация о местах, предназначенных для инвалидов.

Старт эксперименту по установке уменьшенных дорожных знаков еще в декабре 2016 года дал первый вице-премьер Игорь Шувалов, который подписал соответствующее поручение.