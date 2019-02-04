В Москве всю ночь тушили 100-летний дом. Горело более 1000 квадратных метров, рушились перекрытия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве к утру 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании по адресу: Никитский бульвар, дом 12 поступило в экстренные службы в 00:55 мск. Загорелась квартира на 5 этаже, позднее огонь распространился на 4 этаж здания. Спасатели эвакуировали 42 жильца, включая 8 детей. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м., также в горевшем доме обрушились перекрытия на площади 300 кв. м., пишет РБК.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение пожара было осложнено тем, что здание было построено еще в 1912 году и имело деревянные перекрытия, также спасателям мешала сложная планировка квартир на загоревшихся. Пожар локализовали в 03:49 мск и ликвидировали в 05:10 мск.

По словам начальника столичного главка МЧС, спасатели принимают все меры для сдерживания распространения огня на нижние этажи и чердачные помещения.

«Тушение осложняется еще и тем, что произведена полная перереконструкция квартир, практически это целый этаж. А на 7 этаже двух- и трехъярусные квартиры. Очень сложная планировка. Происходит горение в завалах», — объяснил Илья Денисов телеканалу 360.

На месте происшествия работала лаборатория ГУ МЧС России по Москве, которая не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе.

Дом № 12 на Никитском бульваре относится к объектам культурного наследия, в нем расположены более 100 квартир.