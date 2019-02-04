Пассажиров застрявшего в Финляндии «Аллегро» отправили в Петербург другим составом после 2,5 часа ожидания

Пассажиры поезда «Аллегро», который вышел из Хельсинки в Петербург в 16:00 мск и сломался в пути, два с половиной часа просидели в тёмном и остывающем составе посреди леса, пока их не пересадили в другой поезд.

Как сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на представителей финских железных дорог VR, поезд остановился в общине Луумяки (50 км до границы) из-за поломки пантографа (токоприёмника, который передаёт энергию на устройства электровоза) в 18:30 мск.

Сначала пассажиров хотели пересадить на внутренний поезд Pendolino и доставить до города Коувола, но этот состав столкнулся с аналогичной проблемой и не смог прийти на помощь.

Туалеты не работали, электричество отключилось, и поезд остывал. По словам очевидцев, людей выпускали по нужде на улицу. Всего в составе находилось около 250 человек.

Свой путь в Петербург они смогли продолжить только в 21:00 мск, хотя по графику этот поезд должен был быть на Финляндском вокзале ещё в 19:27. Пассажиров пересадили на другой «Аллегро», который вышел за ними из Хельсинки. Опоздание в VR оценили в четыре часа.

Судя по онлайн-карте VR, рейс №787, который должен был выполнять застрявший в Финляндии состав, смог отправиться из Петербурга только в 23:36 вместо 20:30.

Как получить компенсацию за задержку «Аллегро»?