«Особый регламент уборки» действует в Петербурге с понедельника. В Смольном говорят, что вмешалась погода и «привлекаются все силы, которые есть»

Уборка снега и льда в Петербурге шла ударными темпами, но внезапно вмешалась погода. Об этом в воскресенье рассказал журналистам вице-губернатор Николай Бондаренко. Он также объяснил, какие коррективы метель внесла в регламент уборки, который начнёт действовать с 4 февраля.

По словам вице-губернатора, еще в субботу работы шли с «хорошим темпом», а площадь чистых территорий составляла до 80%. До понедельника чиновники рассчитывали освободить от последствий снегопадов оставшиеся части города, «но погода вмешалась». Выпало до 12 см осадков и пришлось срочно перестраиваться.

Бондаренко отметил, что план работы сформирован на ближайшие 2 дня, так как завтра будет ещё хуже – синоптики обещают свежий слой снега в 15 сантиметров.

Во дворах службы в первую очередь будут расчищать подходы к парадным и мусорным контейнерам, а также тротуары. Вице-губернатор также пообещал, что техника будет чистить проезды, а кучи снега всё-таки вывезут. Для дворников, к слову, увеличат количество часов, а их руководители будут отслеживать эффективность подчинённых.

«Сегодня объем убранного и вывезенного снега составляет 2 млн 100 тыс. тонн. К работе привлекаются все силы, которые есть», – добавил Николай Бондаренко.

Тем временем читатели «Фонтанки» продолжают рассказывать истории о действительно «особенном» регламенте уборки. По словам петербуржца Александра, убирать снег на Ораниенбаумской улице неподалеку от «Чкаловской» коммунальщики начали еще утром 3 февраля. «К обеду службы устали и, перегородив улицу здоровенной кучей снега, исчезли», – утверждает читатель и добавляет фото, сделанное в девять часов вечера.

Сплочение горожан в борьбе со стихией отмечают пользователи соцсетей. Не уточняя адреса, очевидцы опубликовали видео, на котором минимум четыре внедорожника, цепляя друг друга тросами, помогают фуре выбраться из снежных заносов.

Как ранее писала «Фонтанка», снежные кучи вынудили выйти с лопатами на улицы петербургских школьниц, которые отчаялись дождаться коммунальщиков на Харламовом мосту. В этот же вечер, по словам очевидцев, неподалеку от Дворцовой площади сломала ногу иностранная туристка.