Фото дня. Беглов. Снег. Купчино
пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.
С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.
Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.