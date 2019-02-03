Подростка, сбитого электричкой в Пушкине, доставили в реанимацию Раухфуса

Юношу, который попал вечером 3 февраля под электричку на станции «Царское село» в Пушкине, доставили в больницу имени Раухфуса с тяжёлыми травмами.

По уточненной информации, 15-летний подросток получил ушибы внутренних органов и находится в реанимации. Как утверждают врачи, несмотря на тяжёлое состояние, жизни мальчика ничего не угрожает.

Подростка сбила электричка сообщением Павловск – Санкт-Петербург около 17:30. По данным «Фонтанки», он переходил пути в наушниках и капюшоне, из-за чего не видел и не слышал приближающегося состава. Машинисту удалось вовремя затормозить, что спасло пострадавшего от смерти.

Ранее товарный поезд на станции Жихарево сбил двух подростков. Оба погибли.