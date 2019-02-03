Не бум-бум-бум. Как Беглов нашел себе тренера

Теннисистки интриговали, зампред «Газпрома» Александр Медведев сам назначал победителей, а врио губернатора целовал победетельницу и искал себе личного тренера (кстати, нашел). «Фонтанка» рассказывает, как прошел четвертый в истории теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019.

На петербургском турнире женский теннис вновь доказал свою непредсказуемость. От мужчин столько невероятных сюжетов в рамках одних соревнований редко можно увидеть, при том, что St. Petersburg Ladies Trophy 2019 уже традиционно собрал очень сильный состав.

Вирусы и акклиматизация

Организаторам удалось заполучить вторую ракетку мира – Петру Квитову, чемпионку прошлогоднего турнира. 29-летняя чешка – победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2011, 2014) и Итогового турнира (2011), но в четвертьфинале она ничего не смогла сделать с 22-летней хорваткой Донной Векич, за плечами у которой всего два победных титула WTA. Квитова проиграла 4:6, 1:6. Потом она объяснила поражение усталостью и акклиматизацией.

Многого ждали от лучшей на сегодняшний день российской теннисистки – 21-летней Дарьи Касаткиной. До петербургского турнира она была на десятой строчке в мировом рейтинге, но перед самым стартом соревнований опустилась на две позиции. Сетка у Дарьи получилась наилегчайшей. Как сеянная теннисистка она начала борьбу сразу со второго круга. На этом этапе она должна была сразиться с Марией Шараповой, но та из-за травмы плеча снялась. Так совсем без борьбы Касаткина оказался сразу в четвертьфинале, где ей выпала 34-летняя Вера Звонарева – 97-я ракетка мира. Казалось бы, что может быть проще, но Звонаревой, чьи лучшие годы уж давно позади, не понадобился даже третий сет: Вера обыграла более молодую соотечественницу 6:3, 7:6. На послематчевой пресс-конференции Касаткина отвечала на вопросы охрипшим голосом, и когда у нее спросили, что случилось, спортсменка ответила, что заболела.

«Подцепила какой-то вирус. Вчера весь день оставалась в кровати. На самом деле, это чудо, что я сегодня смогла выйти на корт и показать, я считаю, неплохой теннис. Моя болезнь не отменяет тот факт, что Вера провела действительно очень хороший матч и заслужила победу», – сказала Касаткина.

Чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy 2017 Кристина Младенович в этом году не смогла преодолеть даже первый круг ни в «одиночке», ни в паре. В итоге финалы, что в одиночном, что в парном разрядах, получились неожиданными.

Шарапова не подвела, но разочаровала

В последний день турнира в фойе «Сибур Арены» мы случайно наткнулись на генерального директора турнира – Александра Медведева.

– Мне кажется, турнир в этом году удался, – с готовностью вступил в диалог Медведев. – Мы увидели хорошее качество тенниса. Присутствие разнообразных сильных игроков из первой десятки задало высокую планку, которая сохранилась до конца турнира. В финале играют две сеянных теннисистки. Векич, кстати, свою карьеру стала строить у нас в Петербурге, где она играла в финале Neva Cup. Результат финала будет очень трудно предсказать, потому что обе теннисистки очень серьезно настроены и находятся в отличной форме. В парном теннисе у нас обязательно будет российская победительница. Там тоже состав участников очень сильный. Не могу не восхититься Гаспарян, которая после очень тяжелых операций вернулась в теннис.

- Кажется, этот турнир побил все рекорды по непредсказуемости.

– Это точно. Были очень неожиданные проигрыши. Чего только стоит вылет Младенович, хотя она приезжала сюда с серьезным настроем. В некоторых матчах отыгрывали отрыв в пять геймов. Главное, что теннис у нас не бум-бум-бум. Спортсмены показывают разнообразный и очень умный теннис.

- Есть ощущение, что Шарапова подвела и вас, и зрителей, снявшись с турнира после первого же матча?

– Тем, кто так рассуждает, советую понять, что спорт высших достижений требует такого уровня подготовки, самоотдачи и технической подготовки, что травмы, тем более серьезные, не позволяют выйти и показывать тот теннис, который нужен для борьбы. Поэтому разочарование, естественно, очень большое, что Маша снялась, но здесь не было никакой имитации. Когда я с ней прощался, она сказала: «Если продолжу карьеру, обязательно приеду в Петербург опять, чтобы сыграть».

Двойная победа России

В финале парного разряда встретились российско-словацкий дуэт Анна Калинская/Виктория Кужмова и чисто российская пара Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова. Калинской и Кужмовой по 20. Для них сам по себе выход в финал – уже событие. Их соперницы – более искушенные спортсменки. Особенно это касается 30-летней Макаровой – олимпийской чемпионки 2016 года в парном разряде и победительницы четырёх турниров Большого шлема. 24-летней Гаспарян, как и сказал Медведев, действительно сложно не восхититься. В 2016 году спортсменке сделали неудачную операцию на колене, для исправления которой понадобилось еще два хирургических вмешательства. Вернуться в теннис у Маргариты получилось лишь в 2017-м, а вновь подняться в топ-100 – только в ноябре 2018-го.

В итоге для выявления победителя понадобилось всего два сета, но оба прошли в упорной борьбе. Сильнее оказался более опытный дуэт Макаровой и Гаспарян 7:5, 7:5. А дальше началось шоу с участием уже самого Медведева.

Ручное управление

Перед главным событием турнира, финалом в одиночном разряде, организаторы устроили матч легенд. В нем Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева и победительница Roland Garros-2004 Анастасия Мыскина сыграли против сборной мира: финалистки Australian Open-2001 Барбары Шетт, двукратной чемпионки турниров Большого шлема в парном разряде Натали Деши и играющего капитана, победительницы Roland Garros-1997 Ивы Майоли. В самом решающем моменте на помощь россиянам пришел Александр Медведев. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев грациозным движением скинул с себя пиджак, засучил рукава белоснежной рубашки и взялся за ракетку. Не возьмемся оценивать уровень игры гендиректора турнира, но, скажем так, его появление на корте произвело на соперников скорее психологический эффект. Однако именно Медведев сыграл решающую роль в этом матче. Первый сет остался за российской командой 6:4. Во втором, как только сборная мира вырвалась вперед 4:5, Медведев объявил, что пора заканчивать (приближалось время финала в одиночном разряде), и что победа по сумме выигранных сетов присуждена Мыскиной и Дементьевой. Вот что значит по-настоящему ключевой игрок.

Цена победы и поражения

На финал через снег прорвался врио губернатора Александр Беглов. Его предшественник не часто баловал теннис своим вниманием. Матч Донна Векич – Кики Бертенс получилась под стать всему турниру. Векич в первом сете вела со счетом 5:2, но уступила в тайбрейке 6:7. Во втором вперед сразу же вырвалась Кики 3:1, но ее догнала Донна и даже вышла вперед, но все оставшиеся геймы взяла голландка, став четвертой в истории победительницей St. Petersburg Ladies Trophy. Заодно она заработала 141,5 тысяч долларов. Векич – почти вдвое меньше – 75,6 тысяч долларов. Вот она, настоящая цена поражения.

После небольшой паузы, возникшей из-за выступления Сергея Лазарева, награждать спортсменок спустился с трибуны лично врио губернатора Александр Беглов. Речь у него получилась пламенной.

– Добрый вечер «Сибур Арена»! – закричал Беглов. – Приветствую вас в городе! Спасибо вам большое, что пришли сегодня!

На этих словах он от переизбытка эмоций даже взмахнул рукой.

Дальше зрители узнали от врио много удивительных фактов. Например, что первый официальный теннисный матч в России прошел именно в Петербурге в 1888 году, что «играют ракетками, а выигрывают головой», что «теннисный мяч летит со скоростью 200 км/ч, но летит он к нашей с вами победе». Кажется, тут Александр Дмитриевич говорил уже не только о теннисе.

Уроки поцелуев и тенниса

Когда победительницу Кики Бертенс пригласили к микрофону, ей сначала пришлось пройти вдоль всех официальных лиц. Сначала она подошла к Медведеву, и тот расцеловал ее трижды в щеки. Дальше был Беглов. Голландка, видимо, решила, что это такая русская традиция и после первого поцелуя от врио подставила ему щеку для продолжения, но Беглов уже смотрел в другую сторону. Спортсменка на секунду растерялась, но настаивать не стала и пошла дальше.

- А вы сами играете в теннис? – Удалось нам после всех официальных церемоний спросить у врио губернатора.

– Когда-то играл, но в последнее время начал заниматься другими видами спорта. Но теннис я очень люблю. Думаю, что начну снова им заниматься. Буду брать уроки у Александра Ивановича (Медведева – ред.).

– Нет, у меня, у меня, – торопливо перебил Беглова, подошедший член правления Федерации тенниса России, заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

– Но только если бесплатно, – поставил условие врио.

– За деньги, но только я буду платить, – заявил вдруг Камельзон, и тут уже Беглов немного смутился, но 80-летний тренер тут же спохватился, – сам себе.

На том они и пожали друг другу руки.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»