Старшеклассницы взяли в руки лопаты и сами расчистили Харламов мост, устав ждать коммунальщиков. У скользкой Дворцовой ногу сломала иностранка

Учащиеся одной из школ в Адмиралтейском районе взялись за лопаты вечером 3 февраля. Они самостоятельно расчистили Харламов мост через канал Грибоедова, так как устали ходить по сугробам на уроки. Тем временем с превратностями петербургской погоды и работой коммунальных служб в центре Петербурга столкнулась иностранка.

За работой двух девушек вечером в воскресенье застала читательница «Фонтанки» Татьяна. По её словам, ученицы долго не хотели себя называть, но в конце концов представились. Они рассказали, что учатся на Крюковом канале и сегодня решили убраться, так как каждый день пробираются через сугробы и видят, как мучаются другие люди.

Фото: Читательница "Фонтанки"

Петербурженка Татьяна утверждает, что убирают в этом районе из рук вон плохо. Женщина несколько раз с 26 декабря оставляла заявки на горячей линии комитета по благоустройству, звонила специалистам отвечающего за уборку ГУДП «Центр». Они, по словам Татьяны, расчищают только проспект Римского-Корсакова, засыпая пешеходные переходы снегом, а Харламов мост не убирался вовсе.

Тем временем очевидцы в соцсетях сообщают, что около 19:20 гостья Северной столицы оступилась на ледяном тротуаре и сломала правую ногу. Сотрудники полиции, патрулировавшие Дворцовую площадь, позвонили медикам и оперативно загрузили пострадавшую в карету скорой помощи. На фото, опубликованных в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», девушка держится молодцом и даже отправляет кому-то голосовые сообщения.

В центре Петербурга, а уж тем более на окраинах ситуация с тротуарами остаётся сложной. На пешеходных дорожках экстремально скользко. Неделю назад скончалась 79-летняя женщина, которая поскользнулась на пешеходном переходе в Калининском районе и сломала шейку бедра.

Воскресный снегопад окончательно вогнал петербуржцев в уныние. Интернет ежеминутно пополняется просьбами вытащить машины, застрявшие в нечищенных дворах. Кое-где дворовые территории техника всё же посетила, но вопрос с местами для складирования снега стоит остро. Во дворе дома 4, корп. 1, на улице Ушинского, например, трактор спихивал снег прямо на детскую площадку.

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Возможно, дети и обрадуются снежным кучам, но вот взрослые пока не в восторге.