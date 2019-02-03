«Выдали протеиновые батончики»: дневной «Аллегро» сломался по дороге в Петербург, та же участь постигла тепловоз-буксир

Пассажиры поезда «Аллегро» стали заложниками снежного плена по пути из Хельсинки в Петербург.

Поезд «Аллегро» №786 отправлением из Хельсинки в 15:00 встал между станциями Коувола и Вайниккала из-за технической неисправности, сообщает пресс-служба финских железных дорог VR.

Как уточняют читатели «Фонтанки», вынужденная остановка произошла примерно в 20 км от границы. «Свет притушили. Мимо проезжают поезда», – пишет пассажир Алексей.

В Петербург поезд должен был прибыть в 19:27. По предварительным данным перевозчика, опоздание составит 3,5 часа, но пассажиры не столь оптимистичны.

«Местный поезд, высланный отбуксировать до ближайшей станции, тоже сломался. Все ждут из депо запасной поезд. Приедет через 1,5–2 часа. Если ничего ещё не сломается, в ночи доберёмся в Питер», – сообщает из «Аллегро» читательница Елена. Для поддержки сил пассажирам выдали протеиновые батончики. По словам очевидцев, поезд остывает, в туалет люди ходят на улицу.

Рейс №785, который должен быть в финской столице в 19:57 мск, опаздывает на полчаса. Отправдение рейса №787 в 20:30 из Петербурга задерживается, по данным VR, на три часа.

Сбой в движении железнодорожного транспорта в Финляндии наблюдается с самого утра. Из-за снегопада поезда выбились из графика, в аэропорту Хельсинки-Вантаа тоже не обошлось без отмен и задержек.

На данный момент внутри Финляндии с задержкой до 2 часов идут два десятка поездов.

Как получить компенсацию за задержку «Аллегро»?