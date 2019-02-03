«Ростех» запустил в продажу отечественный телефон с защитой от прослушки, но достанется он не всем

Корпорация «Ростех» начала массовую продажу телефона отечественной разработки «Круиз-К». Детище концерта «Автоматика» было анонсировано еще минувшей весной, а теперь доступно для заказа.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз компании, цена нового аппарата составит 85 тысяч рублей. Причем частное лицо приобрести чудо техники не сможет — зато компании смогут заказывать сколько угодно, от одной штуки. Срок изготовления офисных IP-телефонов будет зависеть от объема партии.

В «Ростехе» полагают, что новый аппарат позволит защитить коммерческие тайны компаний. Среди тактико-технических характеристик указано использование протокола SIP, уровень защиты — не выше «конфиденциально», MR-CELP на скорости 4,8 кбит/c для работы в режиме засекреченной связи, срок службы не менее 7 лет.

Однако интернет-пользователи новому отечественному оборудованию доверять не спешат. «Что-то подсказывает, прослушка там сразу встроена, для ФСБ», – пишет Александр. «Акция от ГРУ и ФСБ», – вторит ему Demetrus.

«Так дорого перепрошитый китайский телефон еще никто не продавал», – иронизирует Keny. «Да любой иностранный месенджер по голосу даёт защиту выше», – рассуждает Алексей. «Зачем он нужен, учитывая, что все разговоры пишутся оператором», – задается вопросом Владимир.

К слову, разработка отечественного телефона не единственная новинка «Ростеха». 1 февраля компания на своем сайте сообщила о создании «защищенной альтернативы Skype for Business».

«До конца 2019 года концерн заключит контракты на поставку системы на общую сумму более четверти миллиарда рублей, – утверждают в компании. – В следующем году планируется удвоить эти показатели».