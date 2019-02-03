Голландская теннисистка Бертенс стала победительницей St. Petersburg Ladies Trophy 2019, заработав почти 10 млн рублей

В Петербурге завершился финал в одиночном разряде теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Победителем стала голландская теннисистка Кики Бертенс.

В решающем матче она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Для 27-летней Бертенс этот титул стал восьмым в карьере. Также она заработала 141,5 тыс. долларов (9,3 млн рублей). Векич как финалистке достались 75,5 тысяч долларов (5 млн рублей).

В финале парного разряда золото взяли российские спортсменки. Это первый раз в истории петербургского турнира, когда первое место заняли соотечественницы.