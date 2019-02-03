В Пушкине подросток попал под электричку. Железную дорогу он переходил в наушниках и капюшоне

Школьник угодил под электричку в городе Пушкине. Юноша получил травмы, по предварительной информации, его жизнь вне опасности.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел около шести часов вечера 3 февраля на железнодорожной станции Царское Село. В Управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО отметили, что несовершеннолетний был травмирован электропоездом сообщением Павловск – Санкт-Петербург. Молодому человеку 14 лет, пути он переходил слушая музыку и натянув на голову капюшон. Машинист электрички успел затормозить, что спасло юноше жизнь. Он получил ушибы, под вопросом сотрясение головного мозга.

Ранее товарный поезд на станции Жихарево сбил двух подростков. Оба погибли.