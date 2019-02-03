Семьи жертв ДТП под Калугой получат по 3 млн рублей компенсации. Большую часть выплатит страховая компания

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Калужской области получат по 3 млн рублей компенсации. Две трети суммы выплатит страховая компания, остальное – смоленские власти.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба «Альфастрахования», компании-страховщика перевозчика, родственники погибших в аварии в Бабынинском районе получат по 2,025 млн рублей. Компенсации пострадавшим будут зависеть от тяжести травм.

Ещё по миллиону семьи погибших получат из бюджета Смоленской области. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, автобус MAN, который перевозил более 40 человек из смоленского города Ярцево в Калугу утром 3 февраля, съехал с дороги и перевернулся, предположительно из-за гололеда. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое по указанию Александра Бастрыкина сразу же было передано в центральный аппарат Следственного комитета.

По последним данным, в больницах с различными травмами находятся 25 детей, которые ехали на конкурс талантов в Калугу. Помощь оказывают еще девяти взрослым. Ранее сообщалось, что в автобусе погибло www.fontanka.ru/2019/02/03/015/ семь человек, четверо из которых – несовершеннолетние.