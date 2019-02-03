Ушла эпоха: минувший январь стал первым месяцем, когда никто не купил новый «Запорожец»

Ни одного нового легкового автомобиля марки ЗАЗ не было продано за январь 2019 года. Это не единственный бренд, покинувший украинский рынок, но к легенде советского автопрома — внимание особое.

Печальную статистику подвел украинский сайт AUTO-Consulting. В «поминальном» тексте авторы рассказали о том, как «Запорожца» спасали — буквально всем миром: в конце 90-х инвестором для завода стала корейская марка Daewoo. На спасение ЗАЗ корейцы бросили 90 своих специалистов и 150 миллионов долларов (не считая кредита). А потом обанкротились и сами.

В новый век ЗАЗ вошел с новыми хозяевами – корпорацией «УкрАвто». Первые годы дела шли в гору, но потом стала падать национальная валюта, что увеличило размер выплат по кредитам, стало сокращаться производство — в страну ввозили все больше иномарок, а в 2014-м и вовсе началась эпоха «экономической нестабильности». В 2018-м — то есть в год своего 155-летия – завод остановился. Продажи оставшихся машин продолжались в течение всего прошлого года, но уже в 2019 их либо не хватило, либо ими не заинтересовались.