Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу

Одним из вариантов развития событий в Венесуэле американский президент Дональд Трамп назвал военное вмешательство со стороны США.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CBS 3 февраля. Трамп не ответил на вопрос о том, в каком именно случае в Венесуэле могут быть задействованы военные США, однако сказал, что это «является одним из вариантов». Он также отметил, что несколько месяцев назад президент Венесуэлы хотел с ним встретиться, но Трамп отказал Мадуро из-за «несвоевременности».

Накануне Николас Мадуро допустил досрочные выборы в парламент страны.