Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу
Одним из вариантов развития событий в Венесуэле американский президент Дональд Трамп назвал военное вмешательство со стороны США.
Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу CBS 3 февраля. Трамп не ответил на вопрос о том, в каком именно случае в Венесуэле могут быть задействованы военные США, однако сказал, что это «является одним из вариантов». Он также отметил, что несколько месяцев назад президент Венесуэлы хотел с ним встретиться, но Трамп отказал Мадуро из-за «несвоевременности».
Накануне Николас Мадуро допустил досрочные выборы в парламент страны.
Справка:
Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны 23 января. О его поддержке заявили сначала США, потом страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция. Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, Иран и Китай поддерживают Николаса Мадуро, который является президентом страны с 19 апреля 2013 года – после смерти Уго Чавеса, в чьем правительстве он был министром иностранных дел и затем вице-президентом. На последних выборах его вновь переизбрали.