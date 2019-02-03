Преступники выкрали ястреба Майло, который охранял от других птиц лондонский аэропорт Хитроу

Кража обученного ястреба стала проблемой для лондонского аэропорта Хитроу. Майло охранял воздушную гавань от других птиц, которые могли угрожать полётам.

О преступлении 3 февраля сообщает издание SkyNews. В частности сообщается, что похитители выкрали Майло из машины его хозяина, разбив одно из стекол. Теперь негодяев ищет полиция, а обладатель ястреба-охранника назначил за своего питомца вознаграждение в 1000 фунтов стерлингов (примерно 86 000 рублей).