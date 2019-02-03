Суд в Кабо-Верде арестовал задержанных за контрабанду наркотиков российских моряков

Одиннадцать российских моряков останутся под стражей по решению суда в Кабо-Верде 3 февраля. Обвинения подозреваемым в контрабанде почти 10 тонн наркотиков не предъявлены.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на российское посольство. Сейчас 11 моряков находятся в тюрьме в черте города Праи – столицы Кабо-Верде. Официальный обвинений россиянам не предъявляли, под стражей они будут находиться до окончания следственных мероприятий.

Грузовой корабль ESER прибыл в порт Прая 31 января. Местная полиция нашла на судне 9,5 тонн наркотика белого цвета. О задержании российских моряков стало известно 1 февраля.