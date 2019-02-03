Жертвы алкоголя и снегопада: на Парашютной столкнулись две легковые, на Приморском «Киа» нырнула под маршрутку

Сложная ситуация на дорогах Петербурга, связанная со снегопадом, привела не только к лёгким ДТП, но и к авариям с жертвами.

Утром 3 февраля на перекрестке улиц Парашютной и Лётчика Паршина столкнулись "Лада Приора" и "Ниссан Тиида". По предварительной версии, которую "Фонтанке" сообщили в региональном управлении ГИБДД, виновник аварии – водитель отечественного авто. 29-летний мужчина только за 2018 год 10 раз привлекался за нарушение ПДД. Он не рассчитал скорость и не справился с управлением, вероятно, причиной тому – алкогольное опьянение. Итог печален – 27-летняя пассажирка "Приоры" в тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу.

По словам очевидцев, на Приморском шоссе в Курортном районе смертью водителя "Киа Рио" завершилось столкновение с маршрутным автобусом.

Судя по положению иномарки на фото, человек за рулём не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.