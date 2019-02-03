Из России с любовью: на аукционе Christie's продадут упавший в Сибири метеорит в форме сердца

Шанс приобрести уникальную «валентинку» появился у тех, кто не стеснен в средствах: на аукцион Christie's выставили фрагмент Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего 12 февраля 1947 года в горах на Дальнем Востоке России.

«Сердце космоса», как называли этот лот на аукционе, – необычно по своей форме. Как предположили авторы статьи на CNN, посвященной лоту, – свою оригинальную форму он приобрел из-за того, что отделился на достаточно большой высоте. Описывая достоинства железного сердца, организаторы аукциона отмечают хорошо сохранившийся каскад регмаглиптов — углублений на поверхности метеоритов, и богатую патину карамельного цвета.

Размеры метеорита — 18,5 х 23 х 12 сантиметров, вес — чуть более 10 килограммов, ранее он хранился в Коллекции метеоритов Маковича. Сейчас за него планируют выручить 300-500 тысяч долларов (20-30 миллионов рублей). Торги будут проходить онлайн, с 6 по 14 февраля.

Сихотэ-Алиньский метеорит упал около посёлка Бейцухе Приморского края. Как сообщалось, метеорит разрушился в атмосфере и выпал над Уссурийской тайгой железным дождем на площади 35 квадратных километров. Он вошел в десятку крупнейших метеоритов мира. Согласно данным, опубликованным в журнале «Наука и жизнь», после его падения экспедиции обнаружили 112 воронок диаметром от 0,5 до 28 метров, а глубина самой крупной воронки достигала 6 метров.