Ударом в лицо закончился ночной выезд врача скорой помощи на Васильевский остров. Дебоширом занимаются следователи

Житель Васильевского острова устроил потасовку с врачом, который приехал на помощь его жене. Неспокойным супругом заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщает петербургский следком, инцидент произошёл в квартире одного из домов на Гаванской улице. Медики приехали на вызов ночью 3 января, помощь требовалась женщине. Однако врач неотложки столкнулся в дверях с изрядно выпившим мужем, которому не понравился поздний визитёр. Завязалась потасовка, в итоге медик получил кулаком по лицу. Теперь агрессивным жителем Васильевского острова и его жертвой занимаются следователи.