Пожарные и медики съехались к дельфинарию на Крестовском

Несколько пожарных расчетов и машина скорой помощи приехали к петербургскому дельфинарию на Крестовском острове днем 3 февраля. По словам очевидцев, их помощь в итоге не понадобилась.

О коротком замыкании в дельфинарии в соцсетях сообщают очевидцы. Возле здания горожане засняли минимум четыре пожарных расчета. Как рассказали «Фонтанке» читатели, всех посетителей и персонал дельфинария эвакуировали, однако подтвердить эту информацию в самом учреждении не удалось.

В пресс-службе городского МЧС на звонки «Фонтанки» не ответили. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло на первом, техническом этаже, а потушить огонь удалось до приезда пожарных.