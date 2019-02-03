Две россиянки впервые стали чемпионками теннисного St. Petersburg Ladies Trophy 2019 в парном разряде

Победой российского дуэта Маргарита Гаспарян/Екатерина Макарова завершился турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 в парном разряде. В финале они обыграли словацко-российскую пару Анна Калинская (Россия)/Виктория Кужмова (Словакия) со счётом 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Отметим, что ранее чисто русский дуэт ни разу не выигрывал петербургский турнир.

Из общего призового фонда, который составляет 823 тысячи долларов (59,3 млн рублей), Гаспарян и Макаровой достались 44,2 тысячи долларов (2,9 млн рублей). Калинской и Кужмовой – 23,6 тысячи долларов (1,6 млн рублей). В финале одиночных соревнований сыграют хорватка Донна Векич и голландка Кики Бертенс. Встреча начнётся сегодня, 3 февраля, в 16:30.