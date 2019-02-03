Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански собрался побороться за губернаторское кресло

Общественник, создатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил о своем намерении выдвигаться на пост губернатора Северной столицы на осенних выборах.

Заявление он сделал в Удельном парке на акции «Россия не помойка» 3 февраля.

На своей странице «ВКонтакте» потенциальный кандидат добавляет, что насчитал «порядка 80 насущных проблем городской среды», для части из которых у него есть решения. Он намерен представить свою команду, которая «в дальнейшем займет места вице-губернаторов и членов правительства», в течение месяца. «Я не являюсь согласованным кандидатом, никто из власть имущих и олигархов не стоит за мной. Меня поддерживают обычные горожане, которые хотят жить в лучшем городе», – уверяет Врански.

Красимир Врански – основатель движения «Красивый Петербург», проекта «Петербургский гражданин», координирует «Зеленую коалицию Петербурга».