Беглову не понравились очереди в травматологии Фрунзенского района. Разбираться с ними будет вице-губернатор Анна Митянина

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов без предупреждения нагрянул 3 февраля во взрослое травматологическое отделение Фрунзенского района в Моравском переулке. Жители Купчино пожаловались чиновнику, что в очередях им приходится сидеть по два, а то и по три часа.

Как сообщает пресс-служба Смольного, Беглов вызвал в травмпункт социального вице-губернатора Анну Митянину, которой поручил наладить в больнице работу так, чтобы очередей больше не было.

Фрунзенскую травму врио губернатора посетил в ходе общего осмотра района. Беглов приехал в Купчино, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится город после снегопада. Очередная метель накрыла город в ночь на 3 февраля и вновь частично парализовала движение. В соцсетях люди делятся фотографиями застрявших машин и автобусов, мелких ДТП и других неприятностей, связанных с непогодой и некачественной уборкой улиц от снега.