11 вагонов поезда-экспресса сошли с рельсов в Индии, есть жертвы

Семь человек стали жертвами крушения поезда, направлявшегося в Дели утром 3 февраля. Число пострадавших не уточняется.

Как сообщает агентство Reuters, с рельсов сошли 11 вагонов поезда-экспресса. Катастрофа произошла в восточном штате Бихар, в 50 километрах от его столицы — города Патна.

Это далеко не первое серьезное происшествие на индийских железных дорогах, которыми ежедневно пользуются 23 миллиона человек. Так, в прошлом году электричка на большой скорости врезалась в толпу на путях на севере страны — тогда погибли 60 человек. Люди пришли на религиозный праздник и из-за фейерверков не услышали приближения поезда.