В больницах после ДТП под Калугой 25 детей. Возбуждено уголовное дело, водителя задержали

Автобус, который перевозил более 40 человек из города Ярцево в Калугу утром 3 февраля, съехал с дороги и перевернулся из-за гололеда. Возбуждено уголовное дело, Бастрыкин распорядился передать материалы в центральный аппарат СК.

Как сообщает МВД РФ, в больницах с травмами различной степени тяжести находятся 25 детей. Помощь оказывают еще девяти взрослым. Ранее сообщалось, что в автобусе погибло семь человек, четверо из которых – несовершеннолетние.

Уголовное дело, расследование которого передано в центральный аппарат СК, возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Еще одно дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД) возбуждено в отношении водителя, он задержан.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением из-за скользкой дороги.

В МВД отметили, что осуществлялась разовая перевозка, которая не требует сопровождения автомобилем Госавтоинспекции. Тем не менее уведомить ГАИ о планах отвезти больше тридцати детей в другой город организаторы были обязаны. Дети из Смоленской области ехали на танцевальный конкурс.