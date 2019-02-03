В Киеве возвели на престол митрополита Киевского и всея Украины Епифания

В соборе Святой Софии в Киеве 3 февраля прошла церемония интронизации (возведения в сан) предстоятеля новой Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Как сообщает телеканал «Прямой», интронизация проходила во время божественной литургии. Митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель Украинской автокефальной православной церкви) и митрополит Симеон (бывший предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом: «Аксиос!» (достоин. — Прим. ред.). После этого Епифанию были преподнесены признаки предстоятельского сана.

На церемонии присутствовал президент страны Петр Порошенко с супругой.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел объединительный собор, по итогам которого было объявлено о создании на Украине новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. О дате интронизации было объявлено 18 января.