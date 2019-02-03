Товарный поезд насмерть сбил подростков в Ленобласти. Юноши пролезли под одним составом, но не заметили второй

Двое молодых людей погибли на железнодорожных путях в Кировском районе Ленинградской области около восьми вечера 2 февраля. Один из них – житель Петербурга.

Трагедия произошла на станции Жихарево. Как сообщает 47news, одному из подростков, жителю посёлка Назия, было 18 лет. Второму – 15, он был петербуржцем. По предварительной информации Следственного комитета, подростки пролезали под товарным составом, но не заметили поезд, двигавшийся по вторым путям.

Как сообщают в пресс-службе транспортного Следкома по СЗФО, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 263 УК – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена повлекшее гибель двух и более человек».