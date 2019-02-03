Смольный угрожает снести 70 фонарей на Васильевском острове. Таким образом городские власти пытаются найти их владельцев

Комитет по контролю за имуществом Петербурга разместил на 70 фонарях на Капитанской улице объявления с требованием снести незаконные конструкции. Об этом рассказал «Фонтанке» 3 февраля глава комитета Андрей Коротков.

Но, по его словам, на самом деле демонтаж осветительного оборудования в планы ведомства не входит: таким способом пытаются установить их владельцев.

После жалобы на портале «Наш Петербург» администрация Василеостровского района провела проверку, но выяснила, что данные конструкции не стоят у нее на балансе, согласовать проект благоустройства тоже никто не пытался. По просьбе властей района ККИ направил обращения в КГА, комитет по благоустройству и «Ленэнерго». Но все ведомства ничего не знали о происхождении фонарей.

«Администрация готова принять их на баланс, иначе их невозможно будет обслуживать за бюджетные деньги. Но для этого нужны хоть какие-то документы. Для этого мы и разместили объявления. Это стандартная процедура», – добавил Андрей Коротков.