Финляндию замело. Погодные условия «притормозили» поезд «Аллегро»

Обильный снегопад на территории Финляндии затрудняет движение наземного и воздушного транспорта.

По данным финской железнодорожной компании VR, опаздывают поезда, которые связывают столичный регион с другими частями страны. Задерживается также и скоростной поезд «Аллегро». Согласно онлайн-карте движения поездов, рейс №784 прибыл на территорию России с 25-минутным отставанием от графика, а рейс №783, который идёт из Петербурга в Хельсинки, опаздывает на 20 минут. Если поезда не сумеют нагнать расписание, не исключены задержки последующих рейсов.

Как следует из табло аэропорта Хельсинки, самолёты тоже вылетают и приземляются не вовремя. Finnair отменил 14 рейсов.

Спасательная служба Хельсинки предупреждает об опасности падения снега с крыш и крайне неблагоприятных условиях на дорогах. Вечером ожидается дождь, отмечают в ведомстве.

Из-за падения деревьев на линии электропередач, по информации распределительной компании Energiateollisuus, без света в Финляндии остались 3000 домов.