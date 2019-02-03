Финляндию замело. Погодные условия «притормозили» поезд «Аллегро»
Обильный снегопад на территории Финляндии затрудняет движение наземного и воздушного транспорта.
По данным финской железнодорожной компании VR, опаздывают поезда, которые связывают столичный регион с другими частями страны. Задерживается также и скоростной поезд «Аллегро». Согласно онлайн-карте движения поездов, рейс №784 прибыл на территорию России с 25-минутным отставанием от графика, а рейс №783, который идёт из Петербурга в Хельсинки, опаздывает на 20 минут. Если поезда не сумеют нагнать расписание, не исключены задержки последующих рейсов.
Как следует из табло аэропорта Хельсинки, самолёты тоже вылетают и приземляются не вовремя. Finnair отменил 14 рейсов.
Спасательная служба Хельсинки предупреждает об опасности падения снега с крыш и крайне неблагоприятных условиях на дорогах. Вечером ожидается дождь, отмечают в ведомстве.
Из-за падения деревьев на линии электропередач, по информации распределительной компании Energiateollisuus, без света в Финляндии остались 3000 домов.
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