Застрявшие машины и автобусы, задержки в аэропорту. Снегопад в очередной раз парализовал Петербург

Снегопад, который накануне синоптики назвали потенциально опасным, накрыл Петербург. По прогнозам, высота выпавших осадков к вечеру 3 февраля может приблизиться к отметке в 12 сантиметров.

В комитете по благоустройству рапортуют, что на улицах города задействовано более 1160 единиц техники и около 1100 дворников. По традиции, скопившийся на дорогах снег специальные машины первым делом сметают в кучи, который впоследствии обещают вывезти.

За минувшие сутки было вывезено 68 тысяч кубометров снега, отчитались в Смольном. За январь с улиц убрали 1 млн 650 тысяч кубов.

Жители Петербурга пока не заметили стараний дорожных служб. В соцсетях опубликованы десятки сообщений с просьбами вызволить машину из снежного затора. Зафиксировано множество крупных и мелких ДТП из-за заносов, а на Димитрова пассажиры, среди которых были школьники и студенты, вынуждены были толкать застрявший в снегу автобус.

Снегопад помешал и авиасообщению. Сразу несколько самолётов авиакомпаний "Сомон Эйр", S7, "Азимут", "Аэрофлот" и "Air Astana" сделали несколько кругов над Пулково, чтобы зайти на посадку. С небольшой задержкой все они приземлились в воздушной гавани Северной столицы.