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Общество
03.02.2019 13:57
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RIP Легенда: Шнуров, Крид, Баста и другие в соцсетях вспоминают Децла

Внезапная смерть самого известного из первых российских рэперов — Децла — после концерта в Ижевске, заставила заговорить о нем его коллег, а кого-то — забыть старые споры.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, – написал рэпер Баста. – Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память».

Конфликты между ним и Децлом представляли собой перепалки с оскорблениями в соцсетях: Децла возмущала громкая музыка из клуба Басты, а тот в ответ получал замечания по поводу своего внешнего вида и дредов. Артисты обменивались нецензурной бранью и судились. 

Другой кумир молодежи – Егор Крид признал, что с Децлом знаком не был, но рос на его музыке. «Помню 2000-е и как впервые услышал рэп Децла, – написал поп-артист в Instagram. – Думаю, что во многом благодаря Кириллу большинство людей начали увлекаться хип-хопом». «RIP Легенда», – добавил он.

Еще один артист, признавшийся в том, что рос на музыке Кирилла Толмацкого, – рэпер ST. «Помню свой первый балахон «Децл» и первую кассету «Кто ты?», которую спустя много лет ты мне подписал на концерте в Краснодаре. Помню, как мы рисовали обложку этого альбома в тетрадках и на школьных партах, – написал он. – Помню, как на разных этапах моего взросления со мной были твои песни – «Слёзы», «Кровь моя кровь», «Принцесса», потом «Бог Есть», «Личность», «Любовь после Любви» и другие. Помню и знаю наизусть.

Твоё творчество вдохновило меня и целое поколение мальчишек заниматься рэпом!»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров привычно отозвался поэзией, и на этот раз даже без мата. В своем стихотворении он вспомнил о самом популярном хите Децла – «Вечеринка» – том самом, что он играл перед смертью в клубе Ижевска.

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

«Мои слёзы, моя печаль»

О Децле вспоминают и журналисты — так, Роман Супер в Facebook рассказал своим читателям о другой стороне этого артиста. «Субтильный скромный очкарик, львиные дреды спрятаны под пальто, вежливый, тактичный и деликатный... какой-то аспирант филфака МГУ, а не рэпер», – написал он о своем интервью с Децлом.

В соцсетях самого Децла последней записью осталась фотография занесенных снегом российских краев. Снимок он сопроводил комментарием: «Пермь – Ижевск. Живописные пейзажи России...»

Напомним, о смерти Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним — Децл) стало известно утром 3 февраля. По предварительной информации, причиной стала остановка сердца. Артисту было 35 лет.

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