Российский боксер Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO. Его соперник потерпел первое в карьере поражение

Сергей Ковалев взял реванш в поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом утром 3 февраля. Бой продлился все 12 раундов.

О результатах поединка сообщает Sport24. Ковалев стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO, титул он получил в третий раз. Бой прошел в Далласе утром в воскресенье со счетом 116:112, 116:112, 120:108 и закончился в пользу россиянина.

#Frisco #Texas #Rematch #AndNew Sergey Kovalev scored a unanimous decision victory over Eleider Alvarez to grab the WBO World Light Heavyweight Championship. Kovalev is now a 3-time WBO World Champion. Scorecards: 116-112 (2x), 120-108 #ESPNPlus



Photo: Mikey Williams / Top Rank pic.twitter.com/OqATqMR6qG