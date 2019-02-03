«Невежество заразно, рак – нет!». Фонд AdVita запустил в Сети челлендж #небойсямаски в поддержку онкобольных

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), оказывающий помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, 3 февраля запустил в Сети челлендж #небойсямаски, слоган которого «Невежество заразно, рак – нет!». Цель – поддержать людей с онкологией и побороть предрассудки, объяснить, что рак не заразен, а маски необходимы больным как средство защиты.

«Многие считают, что рак заразен. Это заблуждение – рак не передается воздушно-капельным путем, через стены и при близком контакте. Даже если вы будете целыми днями стараться – не заразитесь. Маски, которые носят люди с онкологическими заболеваниями, нужны им самим как средство защиты от инфекций», – говорится в обращении фонда.

Поддержать акцию может любой желающий. Для этого надо сфотографироваться в медицинской маске и поделиться фото в соцсетях с хештегом #небойсямаски. Вы можете сделать портрет, устроить коллективную фотосессию с друзьями или коллегами, даже сфотографировать своих домашних животных в маске — никаких ограничений для фантазии. Фото можно сопроводить подписью, почему это важно именно для вас. Например: «Я присоединяюсь к челленджу фонда AdVita #небойсямаски, потому что невежество заразно, а рак – нет».

«Фонтанка» также призывает поддержать акцию. Размещённые в соцсетях фото или ссылки на них вы можете присылать в редакцию на адрес lianatex@yandex.ru с пометкой «#небойсямаски». Об итогах челленджа мы обязательно расскажем.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, и к Международному дню детей, больных раком, который приходится на 15 февраля.

Также поводом послужила история, которая произошла в Москве в конце 2018 года. Напомним, тогда стало известно, что жители одного из столичных домов, где проживали семьи с детьми, больными онкологией, стали собирать подписи за их выселение. Инициатором стала старшая по подъезду. В составленной ею петиции она утверждала, что рак заразен и передаётся воздушно-капельным путём. История вызвала широкий резонанс. По данному факту проверки проводили столичная прокуратура и Следственный комитет. С разъяснениями в прессе выступали специалисты, объясняющие, что онкологическое заболевание не является заразным, а маски, которые вынуждены носить больные, – это средство защиты от инфекций для ослабленного организма.