Число жертв в ДТП с автобусом в Калужской области возросло до семи. Четверо - дети

В аварии с автобусом под Калугой утром 3 февраля погибло минимум семь человек, четверо из которых – дети. Они ехали на конкурс талантов.

Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калужской области. В местные больницы госпитализирован минимум 21 пострадавший. Внутри автобуса заблокированы еще шесть человек, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли двое. Известно, что автобус следовал из Липецка в Калугу. Он вёз детей на Международный конкурс «Жемчужина талантов» в областную филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Сообщается, что региональное управление ГИБДД о поездке не предупреждали, автобус полиция не сопровождала, поэтому помощи пришлось ждать достаточно долго.