Мадуро допустил досрочные выборы парламента в Венесуэле

Во время выступления перед согражданами на улицах Каракаса, где 2 февраля отмечалось 20-летие Боливарианской революции, действующий президент страны Николас Мадуро заявил, что согласен на досрочные выборы в парламент, который он назвал «буржуазным».

«Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы», — приводит слова Мадуро «Газета.ру». При этом СМИ отмечают, что парламент как раз находится под контролем оппозиции и поддерживает его оппонента – Хуана Гуайдо.

Также El Nacional цитирует слова лидера государства относительно первоочередной национальной повестки. «Осмелюсь поставить первым номером экономику», – сказал он, добавив к ней «мир и справедливость».

Агентство отмечает, что в основном лидер в своей речи говорил о той революции, которая привела в том числе и его к власти.

В местной прессе тем временем звучат тезисы о необходимости проведения президентских выборов — к решительным действиям власти должны подтолкнуть санкции, введенные США против государственной нефтегазовой компании и сектора золота, а также ограничивающие доступ к международному финансированию. «Проблемы будут увеличиваться из-за нехватки ресурсов, и это будет дорого обходиться населению», – пишет экс-депутат Национальной ассамблеи Леопольдо Мартинес Нусете. В частности, он отмечает «возможную нехватку топлива, которая будет парализовать и без того ослабленное функционирование экономики».

Накануне обозначился раскол в вооруженных силах Венесуэлы. Генерал ВВС признал своим президентом Хуана Гуайдо, за что был сразу назван предателем.