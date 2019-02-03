Причиной эвакуации 500 человек из «Леруа Мерлен» на Испытателей стала шутка с чёрным рюкзаком

Посетителям гипермаркета «Леруа Мерлен» на проспекте Испытателей в Петербурге пришлось прервать шопинг вечером 2 февраля из-за сигнала об эвакуации. Полтысячи людей ждали на улице, пока взрывотехники присматривались к рюкзаку.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера в субботу видеооператор «Леруа Мерлен» заметил, как двое неизвестных людей кладут в тележку темный предмет, отталкивают её от себя и уходят. Работники гипермаркета пошли проверять подозрительных посетителей, но увидели только чёрный рюкзак в белой сетке. Эвакуация началась в 18:30. В течение получаса территория вокруг магазина была оцеплена, на улицу вывели около 500 человек.

В итоге в сумке не было обнаружено ничего опасного. Тем не менее молодыми людьми, которым на вид не больше 20 лет, сейчас занимается полиция и служба безопасности.