Угонщики поработали в Приморском районе по люксовым автомобилям. Полиция ищет две иномарки общей стоимостью 9 млн

Два люксовых автомобиля пропали со стоянок в Приморском районе Петербурга 2 февраля. Ущерб подсчитывает мануальный терапевт и казак со Ставрополья.

Днём в субботу, 2 февраля, из «кармана» на Комендантском проспекте исчез фиолетовый «Кадиллак Эскалейд» 2016 года выпуска. По данным «Фонтанки», приметная машина принадлежит известному в Петербурге мануальному терапевту. Ущерб от потери составил 3,5 млн рублей.

Вечером с неохраняемой парковки у ресторана «Токио-Сити» на Богатырском проспекте неизвестные угнали белый «Ленд Крузер» 2018 года. Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ущерб в этом случае оказался больше – 5,6 млн рублей. По данным «Фонтанки», владелец авто – 27-летний житель станицы Марьинская Ставропольского края. Свою «ласточку» он оставил на стоянке на 9 дней. В полиции хозяин иномарки пояснил, что купил внедорожник 17 января за наличные. 24 января он остановился у ресторана, где прилично выпил, после чего сел в такси и улетел в Ставропольский край.