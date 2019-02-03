Коалиция во главе с США нанесла удар по позиции войск Асада

Сирийское государственное агентство SANA сообщило об ударе с воздуха по артиллерийской казарме на востоке страны. Источник СМИ уточнил, что двое получили ранения, уничтожена артустановка.

Согласно данным источника, удар был нанесен в 23:30 по местному времени вечером 2 февраля по одному из формирований сирийской армии, действующему в окрестностях города Абу-Камаль, что стоит на берегу Евфрата, на юго-востоке страны на территории мухафазы (территориальное деление в Сирии) Дайр-эз-Заур.

По мнению агентства, действия американской коалиции направлены на поддержку террористических групп и их нападений на военных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, что вызвало критику его союзников за рубежом и собственных военных. Позднее лидер страны уточнил, что дает на выход из ближневосточной республики четыре месяца. Одновременно в конгрессе намерены рассмотреть законопроекты, которые бы ограничили Трампа в вопросе вывода войск. В Пентагоне опасаются, что после ослабления давления со стороны США террористы за год могут вернуть себе утраченные позиции в Сирии.

По данным опроса, опубликованного Associated Press, только 39% американцев одобряли вывод войск США из Сирии. 31 января об усилении террористов в этой ближневосточной стране заявили в российском МИДе.