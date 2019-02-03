В Калужской области перевернулся автобус с детьми. Пострадали 20 школьников, есть информация о погибших

Автобус перевернулся набок по пути из поселка Ярцево в Калугу утром 3 февраля. По предварительной информации, в нем было 47 пассажиров, из них 31 ребенок. Пострадали минимум 20 детей.

По различной информации, не обошлась авария и без жертв. Сперва в МЧС опровергли данные о погибшем, позже в центральном аппарате ГИБДД сообщили, что во время аварии умерли двое. Пол и возраст в ведомстве не уточнили. Несколько человек, по данным СМИ, остаются заблокированными в автобусе. На место готовы вылететь вертолеты МЧС.

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю. Предположительно, он не справился с управлением.