Коммунальная авария на Полюстровском проспекте ограничила в тепле 677 зданий

Очередной дефект выявлен на крупной тепломагистрали Петербурга. На сей раз прорвало в Калининском районе. В зоне аварии 677 зданий.

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтные работы ведутся в районе дома №59 по Полюстровскому проспекту. Три бригады приехали на место около пяти утра 3 февраля – им предстоит разобраться с трубой диаметром 800 мм. По словам очевидцев, пока теплоэнергетики откачивали с проезжей части воду и локализовали дефект, Полюстровский был перекрыт. К утру, добавили в компании, ограничений движения по проспекту нет.

Вечером 2 февраля ремонтные бригады починили трубу на проспекте Большевиков, которая питает более 400 домов. Магистраль лопнула пятый раз подряд.