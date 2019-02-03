Четырехлетнего ребенка из кафе на Васильевском увезли с ожогами. Причиной могла стать неосторожность официантки с чайником

Несчастный случай произошёл в одном из кафе на Васильевском острове в Петербурге днём 2 февраля. Семейная трапеза окончилась госпитализацией ребёнка.

Как стало известно «Фонтанке», ребенка с ожогом 3 степени в тяжёлом состоянии увезли в детскую городскую больницу №1. Как рассказали родители медикам, чайник с кипятком официантка кафе «Марчелис» на улице Одоевского, дом 34, опрокинула на четырёхлетнюю девочку около двух часов дня в субботу. С девушкой беседует полиция.