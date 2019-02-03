Deutsche Bank не дал кредит для предвыборной кампании Трампа

Немецкий Deutsche Bank отказал в выдаче кредита тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу и его компании. Финансовая организация сомневалась, что деньги пойдут на нужды гольф-клуба.

Об этом 3 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники Wall Street Journal. Банк отказал Trump Organization в выдаче кредита в 2016 году, мотивируя это нежеланием расширять с владельцем компании деловые отношения. Во время предвыборной гонки Deutsche Bank засомневался в истинных целях получения кредита – Трамп говорит о нуждах гольф-клуба, однако в финансовой организации не исключали, что их средствами может быть проспонсирована избирательная кампания.

Ранее Палата представителей конгресса США задала банку несколько вопросов касательно связей с действующим американским президентом. К банку их привело расследования так называемого «российского дела» о вмешательствах в выборы. Конгрессмены полагают, что банк мог помогать Трампу скрывать доходы от налогов.