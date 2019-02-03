Рэпер Дэцл умер сразу после концерта

Известный российский рэп-исполнитель Дэцл скончался в Ижевске сразу после завершения выступления. Как сообщил отец артиста Александр Толмацкий в своем Facebook, Кирилл «после выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо».

«Предварительная информация — у него произошла остановка сердца», – уточнил он.

Артисту было 35 лет, он стал знаменит еще на заре музыкального телевидения в России – в 2000 году после выхода альбома «Кто? ты» и первых клипов. Также выступал под другими псевдонимами – Le Truk и Джузеппе Жестко.

В последние годы Децл вернулся на сцену. После выхода нового альбома дал "Фонтанке" интервью, где критично высказывался о состоянии сегодняшнего рэпа.