Собчак не стала рассказывать о драке Богомолова и Виторгана, но отметила, что супруг навсегда останется ей родственником

В эфире программы «Эксклюзив» на «Первом» канале телеведущая Ксения Собчак рассказала, что переживает трудный период, а тема о ее отношениях с супругом Максимом Виторганом «очень личная».

Интервью с Ксенией Собчак было показано в эфире телеканала 2 февраля. Журналист отметила, что Виторган навсегда останется в ее жизни, «независимо от того вместе мы или не вместе». Для нее он очень «родной, близкий, папа нашего любимого сына». «И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, мне кажется, это очень важно», – добавила Собчак. Она также объяснила, что общается с бывшей супругой мужа и его детьми, они вместе проводят время и отдыхают.

«Независимо от проблем, которые у людей есть, и возможности или невозможности их решить, нужно оставаться людьми и уметь сохранять близкие и теплые отношения», – резюмировала телеведущая.

Собчак также подчеркнула, что женщина имеет право спать и жить с кем хочет. Утверждение о том, что мужчин-изменщиков считают «мачо», а неверных женщин «обзывают последними словами», вызывает у нее недоумение.

Ранее она раскритиковала интерес СМИ и общественности к драке Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.

Мужчины устроили потасовку 21 января на улице в центре Москвы. На следующий день Богомолов в соцсетях сообщил о сломанном в двух местах носе и смещённых костях черепа.