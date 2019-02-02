Специалисты заменили 6 метров дырявой трубы на Большевиков. Тепло должно вернуться в 485 домов

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы на тепломагистрали в районе дома №18 по проспекту Большевиков. На месте дефекта трудились 5 бригад.

Об этом вечером 2 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании. Сварочные работы были завершены к девяти часам вечера, сейчас в магистральную трубу метрового диаметра заливают кипяток. В ближайшее время батареи в 485 зданиях станут тёплыми. На работы у бригады ушло около девяти часов, по нормативам закончить сотрудники компании должны были к вечеру воскресенья, 3 февраля.

Теплосеть на проспекте Большевиков прорвало 2 февраля, это уже второй раз в 2019 году, а за отопительный сезон – в пятый. За это время кипяток из дефектной трубы обжёг ногу девушке, на место ремонтных работ дважды приезжал врио губернатора Александр Беглов. Из-за столь пристального внимания первого городского лица трубу назвали в его честь. Однако «трубой Беглова» тепломагистраль пробыла недолго – временный губернатор сказал, что в свою честь позволит называть только новую трубу, которую начнут укладывать взамен старой в мае 2019 года.