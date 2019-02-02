Успеть замуж за 8 дней. Где и как искать пару в Петербурге

По данным социологов, половина россиян начинает серьезные отношения после знакомства у друзей или на работе. «Фонтанка» посмотрела, где ищет своих единственных вторая половина.

коллаж "Фонтанки"

В Китае две компании предоставили незамужним сотрудницам старше 30 лет дополнительный восьмидневный отпуск для устройства личной жизни. Работодатели рассчитывают, что дамы вернутся на работу замужними. Однако такую меру социальной поддержки тут же начали критиковать, как неэффективную. Проблема не в том, что у женщин нет дополнительных выходных, а в том, что их круг общения, как правило, слишком узок для поиска подходящего партнера.

Женщин, которые не определились с семейным положением до зрелых лет, в Китае пренебрежительно называют «остатками», но проблему одиночества это не отменяет для обоих полов. Корпоративные женские каникулы на устройство личной жизни — не единственный прецедент. Ранее в городе Ханчжоу одна из школ предоставила дополнительные выходные молодым одиноким учителям. Обратная сторона медали — вкусившим радостей эмансипации 30-летним китаянкам и не хочется никакого «замужа», их вполне устраивает комфортная и независимая жизнь и карьера. Брак они откладывают на потом. «Фонтанка» изучила, какие возможности есть в Петербурге для тех, кто все-таки решил искать себе пару.

Согласно поиску в социальной сети «ВКонтакте», в Северной столице проживает почти 44 тысячи девушек от 30 до 35 лет со статусом «В активном поиске». Мужчин по этим же параметрам ощутимо больше — 71 тысяча. Эту статистику могут портить фейковые и брошенные аккаунты, но все равно — очевидно, что в нашем городе есть из кого выбирать.

Для тех, кто не доверяет слепому случаю, есть брачные агентства и вечеринки в формате Speed Dating, то есть быстрые свидания. Вход — по билету, который может стоить от 1 до 1,5 тысяч рублей. Так сказать, для подтверждения серьезности намерений.

Что это за зверь, «Фонтанке» рассказал организатор таких вечеринок Вячеслав:

«Мы проводим вечеринки Speed Dating каждую субботу и на них как раз таки приходят люди в возрасте примерно 30-35 лет. Эта тема популярна в США, теперь она и у нас набирает обороты и мы легко собираем по предварительной записи 10-15 пар. На мероприятии они общаются в формате «спидейтинга», то есть мужчины пересаживаются от столика к столику и на каждое свидание дается ограниченное количество времени, 5-7 минут. За это время пары должны поверхностно узнать друг друга и, главное, понять, нравится ли им собеседник и хочется ли продолжить с ним общение. Затем участники заполняют карточки, ставят плюсы и, если симпатия взаимна, то организатор высылает им контакты друг друга».

По словам Вячеслава, люди, которые приходят на Speed Dating, как правило, уже успели разочароваться в знакомствах по Интернету и сильно ограничены во времени из-за работы.

Однако тусануть — не значит жениться.

«Я не веду специальной статистики, но некоторые люди возвращаются к нам, – говорит Вячеслав. – Например, если вечеринка понравилась, но партнера найти не удалось. Для таких случаев мы продаем специальные абонементы, чтобы люди могли чаще ходить и у них было больше выбора».

Если крутиться на карусели знакомств не хочется, можно обратиться в брачное агентство. Это солиднее, но дороже. О тонкостях производства «Фонтанке» рассказал Анатолий Алтухов, учредивший брачное агентство 17 лет назад.

«С каждым кандидатом, будь то мужчина или женщина, мы проводим собеседование, два часа разговариваем, изучаем данные, чтобы человек был достойный и мог содержать семью, – говорит Алтухов. – Так составляется брачный рейтинг. У мужчины должно быть жилье, семья ведь подразумевает рождение детей, не так ли? Человек может иметь не очень большую зарплату, но должен быть перспективным».

После составления брачного рейтинга с клиентом заключается договор и профессионалы начинают искать вторую половинку. По словам Анатолия Алтухова, это не просто показ анкет и фотографий — проходит целое обучение взаимодействию с противоположным полом с участием психологов. И сколько будет длиться этот процесс, не знает никто.

«У меня бывало так, что уже после первого свидания люди планируют свадьбу, а бывает и так, что человек ищет партнера несколько лет. Но мы никого не бросаем, доводим дело до конца», – убеждает Алтухов.

То, что поиск партнера — процесс не быстрый, подтверждает Ольга Бычкова, директор другого брачного агентства:

«Обычно на то, чтобы подобрать надежную пару, уходит год-полтора. Но это, что называется, средняя температура по больнице — у кого-то все складывается с первого свидания, а кто-то ищет годами».

По словам Анатолия Алтухова, сейчас в базе его агентства около 2800 анкет девушек, из них несколько сотен — в возрасте 30-35 лет.

Впрочем, сексолог Лев Щеглов Национального института сексологии:

«Первое, что следует сделать, поставить задачу по мотивации. Насколько вам это, отношения и замужество, надо? Зачастую мы идем целями, которые глубинно нам не нужны и получаем отрицательный результат, потому что не так уж нам оно и надо. От мотивации зависит, сможет ли слабенький росточек пробить мощнейший асфальт. Второе – нужно осознать, кто ты есть и кто тебе нужен. Это вопрос вопросов. Нужно четко понимать себя, свои потребности и вкусы, и сформулировать ответ на вопрос «А кто тебе нужен в качестве мужа?». Это сужает поиск. Одной девушке при таких раздумьях становится ясно, что нужен заботливый отец будущего ребенка, вторая скажет, что ей нужен яркий мужчина, с кем интересно в обществе, третья поймет, что ей нужен прежде всего обеспеченный человек. Постановка точных целей дает разные направления поиска. Одного ищут в библиотеке, другого на дискотеке, а третьего в закрытом и очень дорогом клубе».

Но жизнь показывает, что порой знакомства завязываются тогда, когда меньше всего этого ждешь. Вероятно, к случайным знакомствам, надо относиться аккуратно — причем обеим сторонам этого процесса. Здесь, как отмечает эксперт по самопрезентации и этикету Ольга Мерц, форма может оказаться важнее содержания:

«Если следовать консервативным правилам, то, конечно же, знакомиться на улице неприлично, но я потому и специализируюсь на современном этикете, что исходить надо из нашей сегодняшней жизненной ситуации. Знакомиться на улице можно, если это происходит корректно. Вы имеете право отказать в знакомстве, а если отказывают вам, к этому надо относиться спокойно. При этом следите, какую лексику вы используете. Люди знакомятся и в метро, и в очередях, и на улице. Главное, чтобы это не переходило границы разумного, то есть, не было навязчивым или лексически некорректным».

Правда, короткий опрос «Фонтанки» показал, что можно всю жизнь обходиться без уличных знакомств и ничего не потерять. По словам певицы Татьяны Булановой, случайных встреч в ее жизни не было:

«Я никогда не знакомилась практически. В основном знакомили меня на мероприятиях каких-то и начиналось общение, но вот так, чтобы на улице подходили или где-либо еще, такого никогда не было, ни в юности, ни сейчас. Так что я, наверное, даже советов дать не могу».

А актер и светский блогер Станислав Садальский окончательно расставил точки, где следует:

«Самые лучшие знакомства происходят по работе. Это все только по работе бывает, когда ты видишь человека, наблюдаешь. А все остальное – просто случайные связи. Все эти подкаты на улице, в метро – все барахло. В советское время было написано "Остерегайтесь случайных связей"».

Это подтверждается статистикой. Опросы ВЦИОМ из года в год показывают, что большинство пар, состоящих в серьезных отношениях, познакомились в кругу друзей (30% по данным 2018 года) или на работе (20%). Еще один популярный вариант — прогулка в парке (11%). Так что, если есть желание встретить кого-то интересного, надо вести социально активную жизнь. Ну или хотя бы почаще выходить из комнаты, не боясь совершить ошибку.

Алексей Нимандов,

«Фонтанка.ру»