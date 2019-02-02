Арест за экстремизм в соцсетях, но административный. В Саратове впервые применили новую статью КоАП

Суд в Саратове административно наказал местного жителя за пост с расистскими шутками на его странице «ВКонтакте». Впервые после декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды была применено новое положение из административного кодекса.

О том, что статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях была применена российским судом впервые, 2 февраля сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Пять суток ареста за оскорбительный пост получил житель Саратова Алексей Алексеев. Суд на основе экспертизы постановил, что молодой человек, опубликовав расистские и ксенофобские шутки и комментарии, унизил достоинство нескольких национальностей и этнических групп.

Алексеев раскаялся, признал вину и в подобном был замечен впервые, поэтому мог рассчитывать на административное наказание и получил административные сутки. В тот же день еще пять суток с конфискацией оборудования он получил по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) за публикацию песни из списка запрещенных.

Госдума приняла закон о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ в конце прошлого года. По нему уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать только в том случае, если нарушение совершено повторно в течение года. За первое нарушение гражданам грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.