18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -1
$ 65.66р
75.15р
22:01 02.02.2019
Расширенный поиск

Общество
02.02.2019 21:50
Печать

Арест за экстремизм в соцсетях, но административный. В Саратове впервые применили новую статью КоАП

Суд в Саратове административно наказал местного жителя за пост с расистскими шутками на его странице «ВКонтакте». Впервые после декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды была применено новое положение из административного кодекса. 

О том, что статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях была применена российским судом впервые, 2 февраля сообщает информационно-аналитический центр «Сова». Пять суток ареста за оскорбительный пост получил житель Саратова Алексей Алексеев. Суд на основе экспертизы постановил, что молодой человек, опубликовав расистские и ксенофобские шутки и комментарии, унизил достоинство нескольких национальностей и этнических групп. 

Алексеев раскаялся, признал вину и в подобном был замечен впервые, поэтому мог рассчитывать на административное наказание и получил административные сутки. В тот же день еще пять суток с конфискацией оборудования он получил по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов) за публикацию песни из списка запрещенных.

Госдума приняла закон о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ в конце прошлого года. По нему уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать только в том случае, если нарушение совершено повторно в течение года. За первое нарушение гражданам грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.02.2019 20:00

ЖК «Образцовый квартал 5»: первый пошел

В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.
ГК "КВС"
01.02.2019 18:30

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
pixabay.com
01.02.2019 17:51

Успей приобрести помещение для своего бизнеса

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
ГК "КВС"
01.02.2019 17:41

Теперь ты точно успеешь

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.
Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково
01.02.2019 17:29

Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.
«Лидер Групп»
01.02.2019 14:50

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
"JUNWEX"
01.02.2019 10:00

Драгоценные покупки в удовольствие

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.