Ледяной дождь в Тульской области столкнул друг с другом 10 машин

Сразу десять автомобилей и их владельцы пострадали в цепочке ДТП, которые произошли 2 февраля на трехкилометровом участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области.

Как сообщают очевидцы, причиной того, что автолюбители не могли справиться с управлением, стал ледяной дождь.

«Дорога как стекло!», – сообщает читатель с ником rus35371.

«Сама сегодня с парапетом встретилась, до съезда на Венев не доехала километров 12 из Москвы», – сообщает larkafokina, уточняя, что причиной стал гололед.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «Интерфакс», в результате столкновений на «Дону» пострадали три человека, помощь им была оказана на месте.