Происшествия
Ледяной дождь в Тульской области столкнул друг с другом 10 машин
Сразу десять автомобилей и их владельцы пострадали в цепочке ДТП, которые произошли 2 февраля на трехкилометровом участке трассы М-4 «Дон» в Тульской области.
Как сообщают очевидцы, причиной того, что автолюбители не могли справиться с управлением, стал ледяной дождь.
«Дорога как стекло!», – сообщает читатель с ником rus35371.
«Сама сегодня с парапетом встретилась, до съезда на Венев не доехала километров 12 из Москвы», – сообщает larkafokina, уточняя, что причиной стал гололед.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на «Интерфакс», в результате столкновений на «Дону» пострадали три человека, помощь им была оказана на месте.
М 4 не доезжая Золотого города ➖➖➖➖➖➖ 🔴Дорогие туляки, если вы являетесь очевидцем ⚠ДТП 🆘ЧП 🅿Автохамов 📷Сфотографируйте или запишите на видео 📹происходящее и отправьте нам в direct📮. Это может кому-то помочь, а мы вас можем отблагодарить за это. #тула #тула71 #тулалайф #туларулит #тулаlife #чптула